Insigne-Napoli, rinnovo lontano. Sky: “Due anni fa Mertens era vicino all’Inter ma…”

L'attaccante è in scadenza a giugno e da gennaio è libero di accordarsi con altri club. La svolta su un accordo con De Laurentiis sembra lontano

A Napoli la questione Insigne continua a tenere banco. A Skysport ne ha parlato l'inviato, Francesco Modugno, sottolineando che per la trattativa di rinnovo siamo in una fase "di incertezza assoluta e latente pessimismo".

Le parti sono discretamente lontane e c'è un rapporto difficile, fatto di alti e bassi, tra il club e l'entourage del giocatore. L'attaccante è in un momento nel quale deve firmare l'ultimo contratto importante della sua carriera. Ma c'è distanza tra le cifre. De Laurentiis avrebbe offerto 3 mln +1.5 di bonus. Ma Insigne vorrebbe quanto meno confermare l'attuale contratto con il quale guadagna attorno a 5 mln netti. La volontà del calciatore è chiara, vorrebbe continuare a giocare a casa sua, al Napoli.

"Il momento della svolta? Le parti continuano a sentirsi in maniera sistematica. Due anni fa Mertens sembrava vicino all'Inter poi lo convinse. Insigne è libero di accordarsi con altri club da gennaio e molti si sono fatti avanti, in MLS e anche in Europa", ha concluso l'inviato.