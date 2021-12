Salernitana-Inter, le mosse di Inzaghi. Darmian è rimasto a Milano

La formazione probabile che il mister impiegherà nella gara contro i campani domani sera

Solo un paio di cambiamenti. Nell'Inter che affronterà la Salernitana non ci saranno stravolgimenti: Inzaghi pesa l'importanza della partita in base alla classifica e allo scontro diretto tra Milan e Napoli.

Prevista l'alternanza Dzeko-Lautaro in avanti, con il bosniaco favorito per un posto da titolare accanto a Sanchez, dal primo minuto. A sinistra potrebbe riposare Perisic e il mister potrebbe dare una chance a Dimarco. A destra ci sarà Dumfries: Darmian, che si era allenato con il gruppo nei giorni scorsi, per precauzione non è stato comunque convocato per la gara contro la Salernitana. Centrocampo confermato, come la difesa davanti ad Handanovic: ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni.