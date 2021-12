GdS – Insigne, sulle sue tracce Inter e altri due club italiani. All’estero piace…

Il giocatore non ha ancora rinnovato con la squadra di De Laurentiis e tante società si sarebbero informate attraverso il suo entourage

Il mercato di gennaio si avvicina e anche la scadenza del contratto di Insigne fissata a giugno 2022 quando l'attaccante del Napoli, se non avrà ancora rinnovato, sarà un parametro zero. Il club di De Laurentiis vorrebbe restasse ma gli ha offerto cifre più basse di quelle che guadagna attualmente. L'attaccante dal canto suo vorrebbe vedersi riconosciuto un ingaggio migliore.

Gli ultimi incontri tra la dirigenza e la società - spiega La Gazzetta dello Sport - non sono stati positivi. Per questo diverse squadre si sono avvicinate al giocatore per capire la sua situazione. "Potrebbero presto arrivare le prime offerte concrete, ma sempre a partire dalla prossima stagione. Inter, Roma e Lazio ci stanno ragionando, all’estero il Bayern Monaco e soprattutto il Tottenham, dove gode della stima di Conte e Paratici", scrive la rosea a proposito del capitano della squadra di Spalletti.