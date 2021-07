Italia in finale, Caressa mantiene la promessa: sbarca su Instagram. Boom di follower

Il giornalista ha deciso di aprire un account sul noto social: lo aveva promesso al figlio in caso la Nazionale fosse arrivata in finale

In poche ore ha già collezionato oltre 42mila follower. La moglie, Benedetta Parodi, aveva annunciato il suo esordio sul social e lui ha già postato le prime tre foto. Una è quella con il figlio che gli ha strappato la promessa. L'altra è quella che parla dell'Italia e della sua avventura all'Europeo. Infine il post più atteso, quello col compagno di mille telecronache Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter. "Andiamo in finale Beppe, come nel 2006" e le foto ricordo sono state recuperate in fondo al cassetto della memoria (del telefono).