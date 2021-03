Cambiasso festeggia i 113 anni dell’Inter: “Per tutti i sogni coronati insieme”

L'ex centrocampista nerazzurro ha postato la foto della coreografia che aveva anticipato la finale di Madrid nel 2010

Anche Esteban Cambiassosi è unito al coro dei giocatori e degli ex giocatori dell'Inter che hanno voluto fare gli auguri alla società che oggi festeggia 113 anni dalla sua fondazione. L'ex centrocampista nerazzurro, che ha vinto tutto con la maglia interista addosso ha postato la foto della scenografia che i tifosi nerazzurri esposero prima della finale di Champions di Madrid, nel 2010. "E ora insieme coroniamo un sogno", avevano scritto. E si riferivano anche alle parole di Mourinho che qualche giorno prima aveva detto: "Per noi vincere la CL non è un'ossessione ma un sogno". Che si è materializzato quella sera, il 22 maggio. Cuchu era il timoniere di quella squadra e oggi con quella foto festeggia l'Inter "per tutti i sogni coronati insieme". Questa sera anche Esteban entrerà a far parte della Inter Hall of Fame, ma nella storia nerazzurra c'era già entrando in quella serata speciale che lui e tutti gli interisti ricordano benissimo.