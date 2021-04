CdS – Inter, mancano 16 punti allo Scudetto. “Non sarebbe un’impresa se…”

Il Corriere dello Sport analizza il calendario e il percorso che attende l'Inter: mancano 16 punti all'obiettivo

"Obiettivo -13. Facendo bottino pieno anche con il Cagliari, infatti, all’Inter sarebbero poi sufficienti soltanto altri 13 punti per raggiungere quota 87 e quindi per avere la certezza di festeggiare lo scudetto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al vantaggio dell'Inter sul Milan e sull'aritmetica necessaria per arrivare allo Scudetto. All'Inter, dunque, mancano 16 punti per poter festeggiare un titolo costruito sulle idee di Conte e sul sacrificio di tutti al servizio della squadra. "Ebbene, per una squadra che ha infilato 10 successi consecutivi e che ha fatto percorso netto nel girone di ritorno, sembra tutt’altro che un’impresa. Affidandoci ancora alla matematica: 13 punti in 8 gare, vorrebbero dire una media di 1,62 a partita. Per intendersi, finora l’Inter ha viaggiato a 2,45", aggiunge il CorSport.