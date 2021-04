Nainggolan-Godin, voglia di rivincita. “A detta loro, Conte non li ha valorizzati, ora…”

I due giocatori, ora al Cagliari, hanno sofferto nell'esperienza a Milano con la maglia dell'Inter: oggi vogliono riscattarsi

Nainggolan e Godin ritroveranno l'Inter quest'oggi ed entrambi hanno palesato, in tempi non sospetti, anche delle frecciate ad Antonio Conte "che, a detta loro, non li ha saputi valorizzare e, in certi casi, rispettare. Il Ninja ha amato Roma più di Milano. Dove, come a Roma, non ha mai rinunciato a interpretare allo stesso modo professionismo e divertimento. Con Spalletti è andata bene, con gol decisivo all’Empoli per la qualificazione Champions. Con Conte no", conferma La Gazzetta. Discorso un po' differente per Godin che firmò un triennale con l'Inter anche se non andò come sperava. "Neppure lui a Cagliari è sembrato il campione che la piazza aveva accolto scrivendo Bienvenido Godin. Da oggi lui e il Ninja dovranno essere leader e trascinare i sardi fuori dai guai", chiosa il quotidiano.