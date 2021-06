Eriksen e Perisic via? Sirene da Premier e Bundesliga. GdS: “Ora l’Inter…”

L'Inter vuole fare cassa e può sacrificare altri due titolare per raggiungere quota 90/100 milioni di attivo, richiesta da Zhang

Un mercato oculato, rispettando l'esigenza di chiudere la sessione estiva con un attivo di 90-100 milioni di euro e abbassare il monte ingaggi. L' Inter studia le mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con un occhio al bilancio, come richiesto dal presidente Steven Zhang.

La Gazzetta dello Sport svela che - oltre ad Hakimi e Lautaro - sono altri due i calciatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile e i nerazzurri. Christian Eriksen potrebbe tornare in Premier League, mentre nel futuro di Ivan Perisic potrebbe esserci nuovamente la Bundesliga dopo le esperienze con Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayern Monaco. Al momento l'Inter non pensa a rinnovare il contratto del croato, in scadenza nel 2022.