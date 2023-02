Inter, 8 giorni per cambiare una stagione. Secondo posto e Champions: Inzaghi si gioca tutto

Momento delicato della stagione dell'Inter: Udinese, Porto e Bologna per confermare la posizione in campionato e andare avanti in Europa

Andrea Della Sala

Momento delicato della stagione dell'Inter: Udinese, Porto e Bologna per confermare la posizione in campionato e andare avanti in Europa. Serve l'Inter migliore, quella dei grandi appuntamenti.

"Otto giorni che potrebbero cambiare il senso di una stagione. Oggi la gara di San Siro con l’Udinese, mercoledì l’andata degli ottavi Champions col Porto, sempre al Meazza, e domenica di settimana prossima la trasferta di Bologna. L’Inter si gioca molto: la possibilità di rinsaldare la seconda posizione in campionato, cercando di tenere lontane le inseguitrici, e ipotecare il passaggio agli ottavi in coppa", spiega Repubblica.

"Testa allora alla partita contro i bianconeri friulani, che lo scorso settembre strapazzarono i nerazzurri vincendo 3-1 alla Dacia Arena. Quella era una squadra che volava, apparentemente inarrestabile, in campo e di conseguenza in classifica. Questa di febbraio, ottava con 30 punti, è un’Udinese decisamente ridimensionata. Ma nessun avversario è innocuo per questa Inter, che in campionato alterna gare eccellenti ad altre sottotono, come dimostrano il pari a Monza, la storica sconfitta in casa con l’Empoli e lo 0-0 a Marassi con la Sampdoria, che ha fatto infuriare i tifosi, compresi quelli della curva", analizza il quotidiano.