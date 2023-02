Inter, il 2° posto porta 70 mln. Meno sacrifici e un big in difesa: Inzaghi non può sbagliare

"Il denaro della Champions serve semplicemente per alimentare il presente e proseguire nella strada tracciata. Insomma, per conservare le fondamenta stesse del progetto di Suning. Niente spese pazze dunque, ma maggior potere contrattuale con i giocatori graditi in giro per il Continente. Se un sacrificio entro il 30 giugno è messo in conto per alleggerire l’attuale bilancio, in estate potranno esserci margini per ridurre l’emorragia di campioni, anche se di fronte a certi assegni l’Inter non potrà certo dire di no. Con la Champions ci saranno comunque margini per tenere alta l’ambizione e fornire una rosa all’altezza a Inzaghi, il primo a legare la sua permanenza alla qualificazione. Il club glielo ha chiesto come obiettivo minimo, da centrare preferibilmente senza affanni. E a quel punto Simone sarà accontentato, a partire un vice-Skriniar all’altezza", aggiunge il quotidiano.