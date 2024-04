Quella di domenica sarà la sfida numero 86 in Serie A tra Inter e Cagliari. 43 le vittorie dei nerazzurri, 14 quelle dei sardi, mentre sono 28 i pareggi.L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Cagliari, con un punteggio aggregato di 13-2.Inoltre, quella nerazzurra è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari: 147 in 85 incontri, una media di 1.7 a partita.