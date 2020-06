Inter Academy, nuovo progetto in Turchia. Antonello: “Passo importante per l’espansione nel mondo”

Continua l’espansione di Inter Academy nel mondo: prende il via oggi Inter Academy Turkey in collaborazione con il partner 3H Spor Okullari, società appartenente al gruppo turco Altun Logistics.

“La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel processo di espansione del progetto Inter Academy nel mondo. L’Inter è da sempre molto attenta alla formazione dei giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico che umano, e siamo contenti che grazie al supporto di 3H Spor Okullari anche i bambini turchi avranno la possibilità di allenarsi con gli standard tecnici dell’Inter senza lasciare la propria terra di origine” ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

Il progetto nerazzurro in Turchia coinvolge 400 bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. La sede principale è a Mersin, con l’obiettivo futuro di espandersi in tutta la Turchia. Il partner è in costante contatto con le autorità turche per valutare l’inizio delle attività, che rimangono comunque previste per i primi giorni di luglio. Il team di Inter Academy inizialmente seguirà il progetto dall’Italia, mantenendo un contatto costante con il partner e organizzando Webinar per la formazione degli allenatori locali e dei giovani calciatori. L’apertura in Turchia allarga ulteriormente i confini di Inter Academy, che oggi conta 21 progetti permanenti, più di 20.000 tra ragazzi e ragazze e più di 400 allenatori locali coinvolti a livello globale.