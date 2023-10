Inter, Acerbi: “Esame di coscienza dopo il Bologna, non mi è andata ancora giù”

Inter e Torino stanno per sfidarsi in casa della squadra granata. Riparte dall'Olimpico Grande Torino il percorso dei nerazzurri di Simone Inzaghi, chiamati ad una prova di forza dopo il mezzo passo falso col Bologna. Prima del match, Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ognuno di noi è andato in nazionale ed ha fatto il suo esame di coscienza. Io in primis, non mi è andato giù il pareggio con il Bologna: non puoi prendere due gol dopo essere andato in vantaggio per 2-0, gli attaccanti non possono sempre far gol. Comunque è il passato, oggi abbiamo una partita difficile".