"Acerbi contro un record, non contro un centravanti. Contro un Haaland che non è mai stato così forte, «perché mentalmente e fisicamente non è mai stato così bene» per dirla con le parole di Pep Guardiola. Logico dire che al difensore di Inzaghi serviranno i raddoppi, serviranno le letture anche degli altri due centrali - Pavard e Bastoni – e che il gioco per fermare il norvegese dovrà essere di squadra. A Istanbul tutto sommato funzionò anche bene, adesso il replay qui a Manchester è storia complicata. Nessuno mai in Premier era riuscito a segnare 9 gol dopo quattro sole giornate di campionato: ecco, Haaland questo è, adesso. E stasera Erling può farla ancora più grossa. Può toccare quota 100 reti con un club in 104 partite ufficiali (ora è a 99 in 103): se lo facesse, diventerebbe il giocatore ad aver impiegato meno partite ad arrivare in tripla cifra, superando un certo Cristiano Ronaldo, che con il Real Madrid a quota 100 è giunto dopo 105 presenze. Il norvegese ha tutto, ha pochi limiti e peraltro tanta autostima da mettere in campo", racconta La Gazzetta dello Sport.