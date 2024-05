EDICOLA / CdS: Acerbi torna a luglio. Inter pensa ad un rinforzo: i nomi

"La tesi di Motta. Da Coverciano le 28 pagine di Thiago, scelto dalla Juve. Quattro modelli: Ancelotti, Mou, Klopp e Gasperini. Giuntoli prepara il blitz a Lisbona per l'accordo". Questo il titolo principale del Corriere dello Sport in edicola oggi che parla anche di Acerbi. " Acerbi si opera: niente Europei. Lunedì intervento per la pubalgia: Spalletti chiama Gatti. Oggi si apre il ritiro di Coverciano: il difensore si ferma dopo aver sofferto durante la stagione. Tornerà all'inizio da Inzaghi. Ma l'Inter ora pensa ad un rinforzo: nel mirino anche Schuurs e Bijol", si legge.

Su Conte al Napoli: "Ma quale clausola. Non c'è nessuna via d'uscita anticipata. Accordo triennale a sei mln più bonus. Possibile presentazione martedì al San Carlo. DeLa incontro Pozzo a Formentera per Lucca e Walace. Kvara: no a 110 mln dal PSG. Intanto al Cagliari spunta un possibile nuovo tecnico: Lucescu JR. Con il Bayern che sarebbe pronto all'assalto a Theo Hernandez per 80 mln.