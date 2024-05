Sky – Acerbi, niente Europei: come giocherà Spalletti? Le soluzioni

Acerbi salterà l'Europeo e a Skysport hanno parlato della questione tattica che si lega alla sua assenza. Spallettiha giocato sei gare su otto, da quando è ct della Nazionale, con la difesa a quattro. Poi ha sperimentato nelle amichevoli anche la difesa a tre impiegata per esempio dall'Inter in campionato. In quelle gare non c'era il centrale nerazzurro e quindi il commissario tecnico aveva mandato in campo una volta il terzetto composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini.