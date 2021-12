Inter, Bergomi: “Mai avuto dubbi su Inzaghi, dubbio era un altro. Lui mi ha detto…”

L'ex capitano nerazzurro è tornato sulle vicende di mercato della scorsa stagione e si è soffermato sul gioco della squadra di Inzaghi

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter con lo Spezia e si è soffermato in particolare sugli addii estivi che hanno comunque portato in nerazzurro Dzeko e poi anche Calhanoglu. «Ha segnato Gagliardini che i suoi due-tre gol all'anno li fa sempre, si fa sempre trovare pronto. L'Inter comunque gioca bene indipendentemente da chi gioca».

«Mai avuto dubbi su Inzaghi. Il dubbio ce l'avevo sull'addio di Lukaku, lo ritenevo dominante. E Inzaghi lo ha allenato per dieci giorni, mi ha detto 'Ho fatto di tutto per trattenerlo, poi non ci sono riuscito', ma ne capiva tutte le potenzialità e le capacità. Ma ti arriva un giocatore come Dzeko. E arriva Calhanoglu che nell'ultimo mese è esploso sotto l'aspetto caratteriale, l'Inter gioca dal basso e attacca con tanti uomini», ha aggiunto sulle vicende di mercato della scorsa estate.