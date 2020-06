Jesus Corona, l’agente: “Inter? Sì, lo segue. È molto versatile. La richiesta del Porto…”

Tra i nomi che sarebbero nel mirino di Marotta e Ausilio c’è anche quello di Jesús Corona, esterno messicano di proprietà del Porto. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola rescissoria da 30 mln. Ma i dirigenti interisti proverebbero a trattare sul prezzo.

Il suo agente, Matiás Bunge, ha parlato di lui e ha sottolineato: «Sta dimostrando in ogni gara di poter essere il miglior in campo e ha segnato sempre nelle ultime partite. Contro il Maritimo ha giocato in cinque posizione diverse: da interno destro, mezza punta, ha fatto il secondo attaccate, ha svariato a destra e a sinistra. Lui è un giocatore versatile. L’Inter? È tutto un po’ fermo in questo momento, dopo quanto accaduto con il coronavirus. Ma i nerazzurri lo stanno seguendo. Sta facendo molto bene, ha dimostrato di poter essere decisivo. La richiesta del Porto? Non conosco i piani della società ma penso che se dovesse arrivare una buona offerta, la prenderanno in considerazione».

(Fonte: calciomercato24.com)