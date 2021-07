Inter, l’agente di van Aanholt attende una chiamata: prima serve una cessione

L'esterno olandese, attualmente svincolato, può rappresentare una soluzione per la fascia sinistra dei nerazzurri

Tra i tanti profili valutati dalla dirigenza dell'Inter per la fascia sinistra c'è anche quello di Patrick van Aanholt: l'esterno olandese, classe '90, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Crystal Palace,e attende ancora di conoscere la sua prossima destinazione. Così scrive Tuttosport: "Per la fascia sinistra invece, l'agente di Van Aanholt aspetta sempre una chiamata da Milano, sempre a patto che in Viale della Liberazione arrivi un'offerta rilevante per Perisic".