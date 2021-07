Inter in partenza: Lukaku si aggrega domenica. Ad Appiano altri arrivi lunedì

Il club nerazzurro volerà domattina alla volta degli States e lì si aggregherà al gruppo Big Rom che è già lì in vacanza

Ad un giorno dalla partenza per gli States, l'Inter si allena contro la Pro Vercelli per fare un passo in avanti nella preparazione della nuova stagione. Il club nerazzurro partirà comunque nonostante sia stata allenata l'amichevole con l'Arsenal di domenica 25. Il club inglese ha dovuto rinunciare alla partenza per una serie di casi di coronavirus riscontrati nel gruppo squadra. Gli organizzatori della Florida Cup sono comunque pronti ad accogliere il club interista.