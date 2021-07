TS – Inter, tournée USA a rischio: gruppo ridotto, no a eventi extra. Lukaku…

L'Inter deciderà oggi se partire per gli Stati Uniti o rinunciare alla Florida Cup a causa dei contagi e della variante Delta

La tournée dell' Inter negli USA dal 22 al 29 luglio è in forte dubbio. La partenza, fissata per domani mattina a Malpensa, è a rischio dopo la decisione dell' Arsenal di cancellare il viaggio negli Stati Uniti a causa di alcuni casi di Covid-19 all'interno del ritiro.

Il quotidiano Tuttosport riferisce che già nei giorni scorsi l'Inter aveva preso contatti con gli organizzatori per capire la situazione dei contagi in relazione alla variante Delta. Il club nerazzurro ha ricevuto rassicurazioni, ma aveva deciso di ridurre al minimo il gruppo in partenza ed eliminato gli eventi extra partite e allenamenti. È attesa per oggi la risposta definitiva del club nerazzurro.