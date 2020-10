Inter, quanti ostacoli in vista del derby: gruppo decimato, aggregati sei Primavera

Prosegue l’avvicinamento verso il derby di sabato per l’Inter di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro, fra giocatori impegnati con le Nazionali ed elementi risultati positivi al Covid-19, non ha potuto preparare la sfida come avrebbe desiderato. Gruppo ampiamente decimato, con la squadra che tornerà al completo solamente venerdì pomeriggio. Come riporta il Corriere dello Sport, per fronteggiare questa pochezza di organico sono stati aggregati anche sei ragazzi della Primavera:

“Resta evidente che la preparazione del derby sarà tutt’altro che normale. E poco conta che da ieri, nel centro sportivo, ci siano 6 ragazzi della Primavera, utili più che altro a garantire un adeguato numero di elementi per il lavoro sul campo. Conte avrà un solo vero allenamento per lavorare sulla tattica, con un piccolo ripasso nella mini-rifinitura del sabato. Certo le scelte di formazione sono obbligate o quasi, ma le diverse situazioni di gioco non potranno essere provate a dovere“.