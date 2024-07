Inter-Al-Ittihad a Monza, biglietti in vendita: prezzi e come acquistarli

I biglietti per la sfida che si giocherà a Monza sono in vendita dal 12 luglio. Si giocherà il 7 agosto, ore 20.30, all'U-Power Stadium.

TARIFFE DEDICATE PER ABBONATI E SOCI INTER CLUB

Anche per il match amichevole in programma a Monza, sono attive tariffe dedicate per gli abbonati Inter alla stagione 2024-25 (di entrambe le tipologie, sia BASE che PLUS) e per i soci Inter Club (attivati entro le 23:59 di domenica 7 luglio).