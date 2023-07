Inter-Al-Nassr, tanti spunti positivi: Frattesi e Cuadrado top. Il colombiano sa…

"Nel primo tempo, davanti a Dumfries, si aprivano voragini, anche perché Calhanoglu o Bastoni lo cercavano e lo trovavano con precisione e puntualità. Con il pallone tra i piedi, però, l’olandese ha pasticciato troppo. L’eccezione è stato il cross per Frattesi, che ha segnato il suo primo gol in nerazzurro, confermando la sua principale qualità: l’inserimento in area. Considerando i nuovi, l’ex-Sassuolo e Cuadrado sono state le note più liete. Il colombiano avrà anche la “macchia” del passato bianconero, ma il pallone lo sa trattare e sa pure come saltare l’uomo. E l’Inter di un giocatore con questa capacità ne aveva un dannato bisogno".