TS – Inter, da Al Pacino al modello Conte: Inzaghi e l’importanza del gruppo

Il nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, punta molto sulla sintonia all'interno dello spogliatoio, come dimostra la sua tesi

Il culto del gruppo. L'entusiasmo nello spogliatoio è alla base del lavoro di Simone Inzaghi, prossimo allenatore dell'Inter. "Per lui la squadra, in senso filosofico, è il fulcro di tutto, di ogni successo" spiega Tuttosport. Sistema di gioco e idee che ricordano molto quelle del suo predecessore Antonio Conte, che ha fatto del "noi prima dell'io" il suo mantra. Inzaghi dovrà toccare le corde giuste per risollevare uno spogliatoio orfano della gestione del tecnico leccese.