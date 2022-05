Inter, Aldo Baglio: “Gufare il Milan? No, sono sportivo. Ma ho fatto questo sogno”

Le parole del tifoso vip nerazzurro: "Ho sognato che la Lega Calcio aveva imposto a Milan e Inter di giocare a maglie invertite l’ultima partita"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Aldo Baglio , attore e tifoso dell'Inter , ha parlato così del sogno scudetto: "Gufare il Milan? Ma no, dai, sono sportivo. Però posso dire di aver fatto un sogno, un sogno all’incontrario. Ossia: la Lega Calcio aveva imposto a Milan e Inter di giocare a maglie invertite l’ultima partita, per un motivo non meglio precisato. Nessuno sapeva niente, i due stadi erano pieni di tifosi rossoneri e interisti.

Dopo due ore di passione, alla fine i colori rossoneri hanno vinto mentre la squadra in maglia nerazzurra ha perso. Per le strade di Milano è cominciata la festa, ma era quella sbagliata. Perché dopo il fischio finale dell’arbitro, si è scoperta la verità. Era l’Inter ad aver giocato con le maglie rossonere ed era quindi l’Inter ad aver vinto lo scudetto sfruttando la sconfitta dei nerazzurri milanisti. Così, quello che sembrava un incubo si è trasformato in un momento di grande festa interista... Ecco, non sarebbe male un’ultima giornata così, con finale a sorpresa. Non succede, ma se succede...".