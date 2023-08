Tanti auguri Aleksandar Stanković! Il centrocampista nerazzurro, oggi compie 18 anni. In campo nelle prime amichevoli della pre-season contro Lugano e Pergolettese, Aleksandar ha collezionato minuti anche nel corso dell'Inter Japan Tour, prendendo parte alla sfida contro l'Al-Nassr. Protagonista del format "My Top Three", al termine della passata stagione, ha raccontato i suoi migliori gol messi a segno con l'Under 19 nerazzurra.