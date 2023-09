La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 30 settembre 2023 parla di Salernitana-Inter ma non solo

"Inter, ora è allarme: out pure Frattesi, novità Klaassen". Recita così il titolo del box in prima pagina nell'edizione di sabato 30 settembre 2023 di Tuttosport. "L'azzurro non ci sarà nemmeno col Benfica. Lautaro riposa, c'è Sanchez", si legge.