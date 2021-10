EDICOLA CDS / Inter, allarme Lautaro: si è fermato per un malanno muscolare. Lazio a rischio

Prima pagina del Corriere dello Sport dell'8 ottobre 2021

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo del quotidiano è sull'affaticamento muscolare accusato da Lautaro nel ritiro dell'Argentina: "Ansia Inter in vista del campionato. Allarme Lautaro: l'attaccante si è fermato per un malanno muscolare e ha saltato Paraguay-Argentina. La Lazio è a rischio".