Allegri: “Milan, campionato straordinario. Ma per me Inter favorita. Dybala…”

L'allenatore ha ribadito a DAZN che aveva parlato dei nerazzurri vincenti in campionato da tempi non sospetti e ha parlato dell'argentino

«Non ci voleva tanto a capire quale fosse la squadra favorita per lo scudetto. Ho sempre detto Inter. Il Milan sta facendo un campionato straordinario, c'è da fargli i complimenti. Ma l'Inter è la favorita, ripeto, poi può succedere di tutto. Ma dell'essere favoriti dei nerazzurri l'ho detto in tempi non sospetti».Massimiliano Allegri, ancora una volta ha ribadito che per lui è la squadra di Inzaghi la favorita per il titolo finale.