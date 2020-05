Inter, ad Appiano squadra divisa in due gruppi: nel primo Lautaro-Lukaku, nel secondo…

Ad Appiano Gentile l’Inter si allena in attesa della riapertura del campionato. La squadra nerazzurra è stata divisa in due gruppi, il primo con giocatori come Lautaro, Sensi e Lukaku si è allenato alle 10.30. Alle 11.30 invece è toccato al gruppo di Eriksen allenarsi. Per i portieri invece allenamento a parte. Anche domani la giornata sarà organizzata così, con due gruppi che si alleneranno a distanza di un’ora sui campi del centro sportivo.

Si attende almeno una data sull’inizio del campionato per stilare al meglio delle possibilità di allenatore e staff tecnico la tabella di marcia degli allenamenti. I giocatori per due mesi e mezzo sono rimasti in pratica fermi e hanno bisogno di allenamenti cadenzati per i prossimi giorni.

(Fonte: SS24)