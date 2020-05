Come riportato da Sky Sport, oggi c’è stato il primo allenamento di gruppo per l’Inter: i nerazzurri hanno preso confidenza con il pallone svolgendo una seduta di allenamento collettiva con Antonio Conte a guidare la sessione. In mattinata sono anche arrivati gli esiti degli esami fatti nei giorni scorsi: esiti tutti negativi che permettono all’Inter di lavorare a pieno organico e in tutta serenità.