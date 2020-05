Inter, allenamenti senza sosta. GdS: “Per ora non previsti giorni di riposo. Conte e Pintus…”

Nonostante non abbia ancora effettuato il tampone, Antonio Conte non riesce proprio a stare senza la sua Inter: il tecnico nerazzurro, infatti, in questi giorni è stato ad Appiano per dirigere, da lontano, gli allenamenti (singoli) dei suoi. E lo ha fatto appunto anche ieri, per il terzo giorno di sedute individuali alla Pinetina, con la presenza anche di Beppe Marotta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è una bella notizia per Conte: “C’erano quasi tutti in campo e fa davvero notizia, perché non è che all’Inter sia andata sempre bene da questo punto di vista in stagione. La sosta forzata di due mesi almeno a questo è servita. Moses e soprattutto Sensi, gli infortunati di marzo, corrono in campo come i compagni, completando le sedute da 90 minuti ciascuna. Non solo atletica, però. Perché il protagonista, oltre a quanto deciso dal professor Pintus, è anche il pallone. L’Inter corre e calcia. Tanto che i palloni vengono sanificati dopo ogni turno di allenamento, ovvero quando i primi otto a scendere in campo lasciano spazio al gruppo successivo”, spiega il quotidiano che anticipa come per ora non ci siano giorni di riposo previsti. A metà settimana ci sarà il secondo giro di tamponi, al quale sarà sottoposto anche lo stesso Conte e tutto il suo staff.