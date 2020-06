Sky – Inter al lavoro per la ripartenza in campionato: da verificare condizioni acciaccati

Questa mattina l’Inter si è allenata davanti a Marotta e Zanetti. C’è tanto rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma tutte le energie ora sono da riversare sulla nuova ripartenza in campionato. Si ricomincia dalla gara con la Sampdoria, si gioca domenica sera, alle 21.45.

In questa settimana saranno da verificare le condizioni di Godin, Vecino e D’Ambrosio che non sono stati convocati per la gara con il Napoli. Da verificare, secondo Skysport, anche le condizioni di de Vrij, uscito acciaccato dalla semifinale del San Paolo. Ma si tratterebbe solo di un affaticamento, come verificato da FCINTER1908.IT.