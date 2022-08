CdS – Inter, fissato allenamento congiunto con un club di Serie D. Intanto Brozovic…

Oggi l'Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile e i fari sono puntati su Brozovic, out contro il Villarreal per un problema al polpaccio

Oggi l'Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile e i fari sono puntati su Brozovic, out contro il Villarreal per un problema al polpaccio: "Se il croato avrà ancora fastidio, sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. L'Inter spera di averlo sabato a Lecce", commenta il Corriere dello Sport. Intanto i nerazzurri, sempre secondo il quotidiano, hanno fissato un allenamento congiunto contro il Sant'Angelo (club di Serie D) per mercoledì pomeriggio.