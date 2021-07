Inter, 4-0 alla Pro Vercelli nell’allenamento congiunto: in gol Calhanoglu e…

L'Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa

Marco Astori

APPIANO GENTILE - L'Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Al Suning Training Centre allenamento congiunto con la Pro Vercelli terminato 4-0 per i nerazzurri grazie ai gol di Brozovic, Calhanoglu e alla doppietta di Mulattieri.

(Inter.it)