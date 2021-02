Inter, dopo la Juve la Fiorentina: nerazzurri subito in campo ad Appiano Gentile

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter di Antonio Conte è tornata subito in campo per preparare la delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Ecco la nota del club nerazzurro:

Nerazzurri subito in campo in vista di Fiorentina-Inter, match valido per la 21.a giornata di campionato che vedrà la squadra di Conte impegnata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. In vista della sfida oggi la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning.

(Fonte: inter.it)