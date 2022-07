Inter, domani pomeriggio allenamento congiunto con la Pro Sesto

Nuovo test ad Appiano Gentile, che domani pomeriggio affronterà la Pro Sesto in un allenamento congiunto. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi si attende significativi progressi già dal prossimo impegno contro il Lione, sabato sera a Cesena. Prima, però, i nerazzurri hanno programmato un allenamento congiunto con la Pro Sesto per domani pomeriggio, dopo la seduta di allenamento mattutina. In sostanza, un'altra amichevole sui campi della Pinetina come quella realizzata contro la Milanese nei primissimi giorni di ritrovo con un gruppo ancora ridotto all'osso. Contro la Pro Sesto, Inzaghi potrà valutare soprattutto i progressi di Skriniar, per capire se e quanto spazio concedergli sabato contro il Lione, perché al tecnico non dispiacerebbe poter schierare la difesa titolare almeno per un tempo".