Inter, massima allerta per De Vrij: oggi l’Olanda di De Boer sfida Dzeko

Antonio Conte seguirà con grande apprensione Bosnia-Olanda in programma oggi alle 18. In campo ci sarà Stefan De Vrij, che al rientro sarà ovviamente titolare in Inter-Milan: “Non andava in nazionale da un biennio esatto, e mercoledì ha rimesso la maglia dell’Olanda giocando un tempo. Massima allerta, perché non può permettersi di saltare il derby tra sei giorni con l’emergenza difesa – fuori Bastoni e Skriniar – che ha già Conte. Anche l’atalantino Hateboer va incontro a una maglia da titolare nella seconda partita di De Boer da ct . Nel tridente della Bosnia, invece, a spalleggiare Dzeko può provvedere anche il milanista Krunic fresco di gol contro l’Irlanda del Nord”, spiega il Corriere dello Sport.