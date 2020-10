Inter, de Vrij sente aria di derby: già 2 i gol segnati al Milan. E nei 4 precedenti…

Una settimana al derby di Milano: sale l’attesa ma anche la preoccupazione in vista della prima stracittadina della nuova stagione, con Inter e Milan alle prese con diversi casi di positività al coronavirus. Problemi di formazione per i due tecnici, in particolar modo per Antonio Conte, che si ritrova con la coperta estremamente corta in difesa: con Bastoni e Skriniar out diventa ancora più fondamentale la presenza di Stefan de Vrij, leader della retroguardia nerazzurra. Dopo aver saltato la prima giornata di campionato, l’olandese si è ripreso il suo posto al centro della difesa, in quel ruolo dove la scorsa stagione si è conquistato con pieno merito il premio di miglior difensore della Serie A. Un elemento insostituibile per Antonio Conte, che nei derby sembra alzare ulteriormente il livello delle sue prestazioni.

UOMO DERBY – Già, perchè l’ex difensore della Lazio sembra avere un feeling speciale con il Milan da quando indossa la maglia dell’Inter. Arrivato a Milano a parametro zero nell’estate del 2018, de Vrij ha giocato fin qui quattro derby. Risultato? Quattro vittorie in altrettante sfide, sempre in campo dal primo all’ultimo minuto. E non è tutto: 2 dei 6 gol realizzati dall’olandese in nerazzurro sono arrivati proprio contro il Milan. Il primo il 17 marzo 2019, quando mise a segno la rete del momentaneo 2-0 (derby poi vinto 3-2 dall’Inter); il secondo il 9 febbraio 2020, con la zuccata del sorpasso sui rossoneri che dopo il primo tempo conducevano per 2-0 (4-2 il finale in favore dei nerazzurri). Una sorta di amuleto, a cui Conte non può e non intende rinunciare.