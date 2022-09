Gds – Inter, alternanza Onana-Handanovic destinata a continuare. Ieri una frase…

Al termine di Udinese-Inter, è stato Samir Handanovic l'unico giocatore nerazzurro a rilasciare alcune dichiarazioni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ieri lo sloveno si è tolto un sassolino: «Io non sono un problema dell’Inter, io posso essere una soluzione. Do il massimo anche quando giocano gli altri, non sono lì a gufare ma tifo il mio compagno che gioca». Frase sibillina: che il portiere abbia voluto mandare qualche messaggio?".