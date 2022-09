Handanovic: “L’Udinese ha meritato. Non sono un problema dell’Inter, posso essere…”

"Tre sconfitte in tre trasferte? Quando succedono queste cose non è mai casuale, bisogna capire perché succede. Poche chiacchiere e lavorare sul campo. Perché così fragili? La squadra quando difende difende 10 più il portiere. Abbiamo perso quella compattezza che avevamo prima. Oggi abbiamo pagato su due calci piazzati, questo vuol dire che c'è poca attenzione. Alternanza con Onana? Io sono un professionista, so qual è il mio lavoro. Noi giocatori dobbiamo allenarci bene, poi sceglie l'allenatore. Io non sono un problema dell'Inter, io posso essere una soluzione. Do il massimo anche quando giocano gli altri, non sono lì a gufare ma tifo il mio compagno che gioca".