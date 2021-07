Inter, Keita primo nome per l’attacco: “Alternativa a Lautaro e Lukaku”

E' Keita Balde il primo nome per l'attacco dell'Inter. Il senegalese, in nerazzurro già nella stagione 2018-19, è pronto a tornare a Milano

E' Keita Balde il primo nome per l'attacco dell'Inter. Il senegalese, in nerazzurro già nella stagione 2018-19, è pronto a tornare a Milano per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi e svolgere il ruolo di alternativa alla coppia titolare formata da Lautaro e Lukaku: