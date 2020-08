Non dovrebbe esserci Christian Eriksen, ancora una volta, tra i titolari dell’Inter nel match delicatissimo di questa sera in casa dell’Atalanta. Lo ribadiscono anche nel tg di SportMediaset: a centrocampo, salvo clamorose sorprese, rientrerà Gagliardini, pronto ad affiancarsi a Brozovic e Barella. Altra panchina quindi per il danese dopo quella col Napoli, gara nella quale è sceso in campo soltanto all’89’.