L’Inter ha rialzato la testa in campionato, ora serve un altro passo: fare punti in trasferta

Dopo aver raddrizzato la stagione grazie alla doppia sfida contro il Barcellona e alla vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia, l'Inter deve ora compiere l'ultimo passo per dare la svolta definitiva alla propria stagione: vincere e accumulare punti anche in trasferta. Scrive Tuttosport:

gol sfiorato nel recupero. L’Inter dopo aver balbettato e non poco in trasferta, perdendo ben tre delle prime quattro gare disputate in campionato fra agosto e settembre (Lazio, Milan e Udinese), ha rialzato la testa in campionato, ma per dirsi definitivamente “guarita” ha bisogno di cambiare marcia distante da casa sua".