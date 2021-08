Inter, nuova amichevole per la Primavera: test contro la Virtus Ciserano Bergamo

I ragazzi di Chivu, terminato il ritiro estivo in Trentino-Alto Adige, affronteranno sabato 7 agosto la formazione bergamasca

L'Inter Primavera, terminato il ritiro estivo a Vipiteno (Trentino Alto-Adige), prosegue la sua preparazione in vista dell'inizio del campionato. Nuovo test amichevole per i ragazzi di Chivu, che sabato 7 agosto affronteranno la Virtus Ciserano Bergamo (formazione militante in Serie D): appuntamento allo Stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, con inizio del match alle 17.