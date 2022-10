Inter, che amore per Milito: il prepartita Prime Video si interrompe perché…

Gli anni passano, ma l'amore non è scalfibile dal tempo. Soprattutto se è contornato da ricordi straordinari, scolpiti indelebilmente. I tifosi dell'Inter non hanno certo dimenticato le gesta leggendarie di Diego Milito in maglia nerazzurra. Nell'anno del Triplete del 2010, l'attaccante argentino, oggi opinionista Prime, ha segnato tutti i trofei della squadra di Mourinho, segnando i gol decisivi per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Champions League.