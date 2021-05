Sky – Inter-Inzaghi, annuncio nei prossimi giorni. Dipende dalla Lazio. Le cessioni…

Era atteso per queste ore l'annuncio del nuovo allenatore nerazzurro ma arriverà nella parte finale della settimana

Secondo il canale satellitare l'Inter lavora alla prima cessione, quella da fare entro il 30 giugno, e il primo nome in uscita è quello di Hakimi. Non è ancora arrivata l'offerta giusta per il marocchino che i nerazzurri cederebbero per ottanta mln. I 60 offerti dal PSG non sono stati ritenuti sufficienti. Altri club europei sono interessati ad Achraf. Poi si capirà se una sola uscita basterà per risanare i conti come richiesto da Suning. Nessuno è incedibile. Ma chi il club non vorrebbe proprio far partire è Lukaku. Che per i media inglesi il Chelsea proverà a riportare in Premier. Obiettivo dell'Inter per sostituire il giocatore sarebbe Emerson Royal che ha giocato nel Betis ma di proprietà del Barcellona. Costo dell'operazione attorno ai 25 mln.