Sky – Due obiettivi per i dirigenti dell’Inter. Il destino della LuLa…

Il canale satellitare parla del club nerazzurro e di come verrà impostato il mercato nei prossimi mesi

Mantenere la competitività della rosa e far restare il mercato in attivo. Sono questi i due obiettivi dell'Inter rispetto alla programmazione della prossima stagione. È questo il lavoro che aspetta i dirigenti nerazzurri che valuteranno le offerte che gli verranno recapitate e cercheranno di trovare la quadra del cerchio. Hakimi è il giocatore che per or ha avuto la prima offerta, quella arrivata dal PSG: si parla di 60 mln ma l'Inter lo cederà ad una cifra attorno agli ottanta mln, spiegano a Skysport.

"Il club nerazzurro deve provare a capitalizzare il successo ottenuto. Molti giocatori hanno acquisito appeal e bisognerà capitalizzare questo fascino ottenuto dopo la vittoria del campionato. Le offerte che arriveranno per i calciatori saranno valutate. Il destino della LuLa? Se arrivasse un'offerta importante per Lautaro verrebbe presa in considerazione. Lukaku è il centro del progetto e la garanzia del futuro. Lui è l'uomo intoccabile. Mosse a sorpresa? Ci aspettiamo che dopo le cessioni utili a sanare il bilancio il club nerazzurro farà mercato in entrata. E magari potrebbe concentrarsi su nomi che non sono ancora stati accostati all'Inter", ha spiegato Matteo Barzaghi.