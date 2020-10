“Ahi, Lautaro torna in Barça”. E’ questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 29 ottobre 2020. “Inter in ansia”, si legge, con il quotidiano che spiegga: “Conte alle prese con il caso Martinez: fra crisi tecnica e il desiderio mai abbandonato di giocare con Messi”. In copertina, invece, il KO della Juventus contro il Barcellona.